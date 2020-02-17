«Любовь в воздухе». Звезды шоу «Зважені та щасливі» и «Холостяк» объявили о своем романе

17.02.2020, 18:06, Новости дня

Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» на канале СТБ Николай Ворошнов сообщил в Instagram о своем романе с участницей третьего сезона шоу «Холостяк» (СТБ) Ириной Скориковой.

«Любовь в воздухе», – подписал он фото, на котором запечатлен обнимающим Скорикову.

Он сопроводил пост хештегами «возможно все», «счастливы вместе», «и так бывает».

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Happy valentine’s eve @irynaskorykova Love is in the air * #можливовсе #ворошнов #скорікова #зтщ+холостяк #saintvalentinesday #14лютого * #щасливіразом #ітакбуває

Публикация от Микола Ворошнов (@voroshnov) 14 Фев 2020 в 1:46 PST

То же фото с той же подписью обнародовала в Instagram и Скорикова.

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Love is in the air ))))

Публикация от Irina Skorikova (@irynaskorykova) 16 Фев 2020 в 8:32 PST

В шоу «Холостяк 3» (2012) главный герой, пластический хирург Андрей Искорнев в финале выбрал участницу Анну Козырь, но уже в пост-шоу проекта заявил о романе со Скориковой. Они расстались летом 2014 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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