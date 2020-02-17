В России судья Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством»

17.02.2020, 18:06, Новости дня

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Об этом он сказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы репрессий в СССР.

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». Кроме того, судья подчеркнул, что РФ «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».

Также Арановский добавил, что реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон РФ, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. Он подчеркивает, что «вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния» советской власти, но уверен, что нельзя «переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой, как меняют членство в Совете Безопасности ООН».

По мнению судьи, «с такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность».

В ответ на заявление судьи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, пишет «Газета.ru».