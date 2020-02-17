В Институте нацпамяти не поддержали переименования киевской станции «Дорогожичи» в «Бабий Яр»

17.02.2020, 18:06, Новости дня

Станция киевского метро «Дорогожичи» не подлежит обязательному переименованию на «Бабий Яр», поскольку топоним «Дорогожичи» является историческим, и упоминается еще тысячу лет назад. Об этом сообщил сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко, пишет «УНН».

Короленко привел в пример станцию метро «Петровка», которая была переименована в «Почайну», поскольку в старом названии было использовано имя Петровского Владимира и оно подпадало под действие закона о декоммунизации.

«В отличие от «Петровки», «Дорогожичи» не подпадают под обязательное переименование, потому что топоним «Дорогожичи» является, собственно, местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий 10 века. То есть этому топониму уже не менее 1000 лет», – сказал Короленко.

Он добавил, что украинский Институт нацпамяти обратился к руководству Киевского метрополитена с предложением во время звукового объявления остановки на станции метро «Дорогожичи» сообщать о выходе в Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр».

«Таким образом, во-первых, будет лучше осведомленность о Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр», а с другой – топоним «Дорогожичи», который отражен в названии станции, будет сохранен… Наша позиция заключается в том, что, собственно, топоним «Дорогожичи» должен быть сохранен», – заявил Короленко.

11 февраля Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» инициировал переименование станции киевского метро «Дорогожичи» в станцию «Бабий Яр». Инициатива связана с тем, что станция метро «Дорогожичи» расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы, объясняли в мемориальном центре.

Предложение Мемориального центра будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам наименований, созданная при киевском городском голове.

Украинская писательница Лада Лузина, комментируя инициативу о переименовании, заявила, что для нее оба названия приемлемы.