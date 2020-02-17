Рахим Стерлинг не бросит «Манчестер Сити» в трудное время

17.02.2020, 18:06, Новости дня

Один из лидеров сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что не собирается покидать "Манчестер Сити". Об этом заявил агент 25-летнего футболиста Эйди Уорд.

Несмотря на двухлетнюю дисквалификацию "Манчестер Сити" в матчах европейских кубков, наложенную УЕФА, Рахим Стерлинг останется в команде. Футболист не может бросить команду, угодившую в непростую ситуацию. Нападающий сборной Англии связан с "Сити" контрактом до июня 2023 года.

Агент Стерлинга попросил не беспокоить нападающего. "Рахим сосредоточен на матчах за "Манчестер Юнайтед" и на будет отвлекаться на разные слухи", — прокомментировал ситуацию Эйди Уорд.



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