Великобритания купит самый быстрый в мире метеорологический суперкомпьютер

17.02.2020, 18:06, Новости дня

Метеорологическая служба Великобритании, Met Office, потратит 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов) на приобретение самого мощного в мире климатического суперкомпьютера.

Существующий суперкомпьютер Cray XC40 уже не справляется с обработкой всех данных, поэтому власти Великобритании выделят метеорологической службе самую большую дотацию за все 170 лет существования ведомства.

Ожидается, что суперкомпьютер будет готов к 2022 году. Специалисты надеются, что он поможет уменьшить ущерб, который ураганы и наводнения наносят жизненно важной инфраструктуре.

Как сообщает ведомство, суперкомпьютер создаст "цифрового двойника" нашей атмосферы с такими данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и многое другое.

Для создания детализированной карты погоды, суперкомпьютер делит территорию на квадраты с разным масштабом. Чем меньше квадрат — тем точнее прогноз. На данный момент сторона квадрата равна 10 км. На территории Соединенного Королевства — 1,5 км. Вокруг крупных аэропортов — около 300 метров. Новый суперкомпьютер повысит точность прогнозов до 100 метров.

После ввода в эксплуатацию система не только обеспечит более качественные прогнозы (в том числе прогнозы осадков), но и поможет аварийно-спасательным работникам разместить мобильные заграждения от наводнений, сбалансировать энергосистему и многое другое.

Метеорологическая служба отмечает, что суперкомпьютер также поможет службам смягчить последствия изменения климата, "и поможет поддержать переход к низкоуглеродной экономике по всей Великобритании". Суперкомпьютер также будет использоваться университетами для проектирования лекарств, хранения энергии и других видов исследований. При этом пока технические детали суперкомпьютера практически не раскрываются.

Первый этап разработки суперкомпьютера по планам должен завершиться в 2022 году и тогда суперкомпьютер уже будет в шесть раз более мощным, чем нынешний Cray XC40. Пять лет спустя система получит обновление, которое еще в три раза повысит производительность, сделав ее почти в 20 раз более мощной. Приведенная цена включает в себя не только аппаратное обеспечение, но и стоимость эксплуатации в течение десяти лет. Нынешняя модель суперкомпьютера была приобретена в 2014 году и будет выведена из эксплуатации в 2022 году.

Инвестиции, безусловно, самые крупные за всю историю существования метеорологической службы, но департамент считает, что это принесет большую выгоду — до 19 фунтов стерлингов ($23) за каждый потраченный фунт.