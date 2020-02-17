«Локомотив» собирается арендовать Выдру

17.02.2020, 18:06, Новости дня

За несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна московский "Локомотив" продолжает поиски нападающего. Железнодорожники обратили свое внимание на нападающего английского "Бернли" Матея Выдру.

"Локомотив" рассматривает вариант с арендой 28-летнего чеха. Сам футболист, отыгравший семь лет в Англии за "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Рединг", "Дерби Каунти", "Бернли" готов продолжить карьеру в России. Ранее Выдрой интересовался ЦСКА, но переход в чеха в армейский клуб сорвался. В текущем сезоне Матей сыграл 7 встреч в составе "Бернли" и забил один мяч.

Портал "Спорт Сегодня" сообщил об интересе "Локомотива" к нападающему сборной Израиля Эрану Захави. В прошлом году Захави забил 29 мячей в 28 матчах чемпионата Китая за Гуанчжоу Фули" и 11 мячей в отборочном турнире Евро-2020.



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