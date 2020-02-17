Патриархия Грузии отказалась участвовать во встрече поместных церквей в Иордании

17.02.2020, 18:05, Новости дня

Грузинская православная церковь решила воздержаться от участия во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании, организованной иерусалимским патриархом Феофилом III для обсуждения проблем православного мира.

Причиной отказа называется нежелание участвовать во встрече Константинопольского патриарха Варфоломея и представителей ряда других церквей, передает «Интерфакс».

В письме грузинской патриархии на имя Феофила III говорится, что церковь полностью согласна с целями встречи, но считает, что такое мероприятие должно проходить при участии всех церквей.

«Встреча и обсуждение должны произойти с участием всех церквей, а если единство не достигнуто, на этом этапе мы воздержимся от поездки (в Иорданию)», – говорится в письме.

Напомним, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имеет права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия.

Между тем, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что примет участие во встрече глав православных церквей в Аммане (Иордания) 25-26 февраля.



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