17.02.2020, 18:04, Разное

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota выпустит перелицованную версию Suzuki Vitara Brezza. Выход нового транспортного средства в продажу планируется уже в ближайшее время.

Серийная версия кроссовера Toyota, о выпуске которой было заявлено ещё в 2018 году, будет представлена в апреле. Различия между Suzuki Vitara Brezza и её аналогом от японской компании – только во внешнем виде, а именно в другой версии радиаторной решетки, иных бамперах и шильдиках Toyota на месте Suzuki. Внутренняя начинка новинки останется такой же, как и в Suzuki Vitara Brezza – турбодизельный двигатель на 1,3 литра и 90 лошадиных сил, 5-диапазонная «механика» и роботизированная трансмиссия.

Стоит отметить, что Suzuki Vitara Brezza можно купить по цене от 682 до 926 тысяч рублей. На индийском рынке автомобиль – безусловный лидер продаж в сегменте лёгких грузовиков, предназначенных для повседневной эксплуатации, как пассажирский транспорт. За 2019 год в Индии было продано 127 тысяч автомобилей.