Важно знать при оральном сексе: Эксперты назвали 5 признаков рака полости рта

17.02.2020, 18:04, Разное

Существует все больше доказательств того, что инфекция вируса папилломы человека (ВПЧ), которая распространяется при оральном сексе, может вызвать онкологическое заболевание. Зарубежные эксперты назвали 5 признаков рака полости рта.
По словам специалистов, боль при глотании, отек слизистой оболочки полости рта, ощущение комка в горле могут расцениваться, как потенциальные симптомы онкологического заболевания. Кроме этого, белые или красные пятна в полости рта, которые не исчезают в течение трех недель, а также не проходящие более 20 дней язвочки должны насторожить человека и стать причиной обращения в медицинское учреждение.

Эксперты отметили, что людям, занимающимся оральным сексом, следует вовремя обращать внимание на перечисленные симптомы и не откладывать визит к врачу. Также не стоит забывать о мерах безопасности, ведь выявление онкологического заболевания на ранних стадиях увеличивает шансы на успешное лечение.



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