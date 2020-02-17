Раскрыты результаты тестов на производительность нового MacBook Pro с 13-дюймовым экраном

17.02.2020, 18:04, Разное

Обещанный в первой половине 2020 года новый MacBook Pro с 13-дюймовым экраном прошел испытание в тесте 3D Mark Time Spy. Инсайдеры раскрыли результаты проверки.
Согласно прогнозу модель предполагалось оснастить новыми клавиатурой, GPU и звуковой подсистемой. При этом увеличение экрана якобы не планировалось.Речь шла о том, что обновленный вариант получит те же функции и технологии, что и в 16-дюймовой версии. В бенчмарке протестирован портативный компьютер от Apple c центральным процессором Intel Core i7-1068NG7, оперативной памятью объёмом 32 ГБ и 2 ТБ SSD.

Источник утверждал, что новый чип станет основой для данной 13-дюймовой модели MacBook Pro. Он придёт на смену Core i5-8279U, что и представлено в ходе графического тестирования. Сбылись и прогнозы, связанные с изменением производительности. Процессор с новыми характеристиками обеспечил значительный её прирост приблизительно на 30%. Intel Core i7-1068G7 является самым производительным процессором в мобильной серии Ice Lake. У него 4 ядра, которые работают на частоте 1,3 ГГц с Turbo Boost до 3,9ГГц. При том же количестве ядер и потоков 1068NG7 изменяет показатели частоты до 2,3 ГГц с Turbo Boost до 4,1 ГГц.



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