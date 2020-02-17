Чем больше сахара в рационе, тем меньше в нем витаминов и минералов

17.02.2020, 17:59, Новости дня

Чем больше добавленного сахара в нашем рационе, тем меньше в нем витаминов и минералов, показывают результаты шведского исследования, опубликованные в журнале Nutrition & Metabolism.

Согласно рекомендациям ВОЗ, добавленный сахар не должен превышать 10% калорийности суточного рациона. Но Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов пришло к выводу, что эту норму нужно пересмотреть. По мнению агентства, для текущих нормативов недостаточно научных доказательств.

Ученые из Лундского университета проанализировали данные двух крупных исследований – Национального шведского исследования продуктов питания и Исследования диеты и рака Мальмё.

Ученые подсчитали, сколько добавленного сахара съедал каждый участник исследования. После этого они сопоставили с этим количеством уровень потребления 9 витаминов и микроэлементов (кальция, фолиевой кислоты, железа, магния, калия, селена, цинка, витаминов С и D).

«Мы противопоставили добавленный сахар другим видам сахара для оценки его общего влияния на качество диеты. Добавленный сахар не входит в состав продуктов питания и напитков естественным образом: его добавляют во время обработки, приготовления или за столом для различных целей, поэтому он не строго необходим в наших диетах», – рассказала Эстер Гонсалес-Падилья (Esther González-Padilla), соавтор исследования.

Исследователи обнаружили обратную связь между количеством добавленного сахара и ежедневным потреблением всех девяти питательных веществ. То есть, чем больше добавлено сахара, тем меньше в рационе витаминов и минералов.

«Даже если одного этого исследования недостаточно, чтобы изменить рекомендации, оно добавляет ценные доказательства к знаниям, которыми мы располагаем, для возможности скорректировать рекомендации в будущем», – заключила Эстер Гонсалес-Прадилья.