Голикова рассказала о важности российских студенческих отрядов

17.02.2020, 17:58, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что студенческие отряды занимают важное место в развитии исторического пути России, за 61 год существования Российских студенческих отрядов в них состояли более 19 млн студентов.

«Мы здесь собрались для того, чтобы увидеть то, с чем связана наша история, с тем, как гордо мы проходим исторический путь, который нам с вами предначертан, и в этом историческом пути важное место занимаете вы – молодые люди, которые делают многое», – сказала Голикова на праздновании Дня Российских студенческих отрядов, передает ТАСС.

Голикова отметила, что за 61 год существования движения «школу жизни» прошли более 19 млн студентов. «Это большая армия людей, которые призваны делать добрые дела для страны. Сегодня я хочу поздравить вас с праздником Российских студенческих отрядов, ведь пять лет назад президент подписал указ [о дне Российских студенческих отрядов]. Но вот студенческое движение отмечает 61-й год», – добавила она.

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что движение «многое дает стране», а инициативы РСО получают поддержку почти во всех вузах России.

«Ваше движение раскрывает лучшие человеческие качества, оно формирует молодых людей, характер, оно правильно нацеливает всех, кто присоединяется и двигается вместе с вами», – сказал Фальков.

Датой начала развития движения современных студенческих отрядов считается 17 февраля 2004 года, когда в Москве в Государственном Кремлевском Дворце было учреждено молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды». В соответствии с указом президента Владимира Путина от 21 февраля 2015 года, дата 17 февраля определена государственным праздником – Днем российских студенческих отрядов. В 2019 году движение отметило 60 лет.