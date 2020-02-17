Стало известно о возобновлении Россией и Турцией совместных патрулей в Сирии

17.02.2020, 17:58, Новости дня

Российские и турецкие военные возобновили совместное патрулирование в районе города Рас-аль-Айна и населенного пункта Абу-Расин, информирует Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В патрулировании участвовали четыре российских и четыре турецких автомобиля. Также их сопровождал российский вертолет, летевший на малой высоте. Это первый совместный патруль с начала напряженности между странами из-за ситуации в Сирии, информирует центр мониторинга на своем сайте.

7 февраля турецкие СМИ сообщали, что совместное патрулирование Турции и РФ в Сирии проходит без проблем. Перед этим в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные дважды за неделю не прибыли для совместного патрулирования с российскими коллегами в сирийской провинции Хасеке.

Впервые патрулирование было отменено 3 февраля – сразу после гибели турецких военных в столкновениях с сирийской армией.



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