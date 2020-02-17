Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

17.02.2020, 17:55, Новости дня

Промышленное производство в РФ выросло в январе на 1,1% в годовом выражении против 1,7% в декабре, 0,7% в ноябре и 3% в октябре 2019 г., сообщает Росстат.

В целом, промпроизводство выросло в 2019 г. на 2,3%, в 2018 г. — на 3,5%.

В обрабатывающих отраслях в январе отмечен рост на 3,9% против 4% в декабре 2019 г. В добывающих отраслях отмечен спад на 0,4% после роста на 0,5% в декабре.

В отраслях по обеспечению электрической энергией, газом и паром в январе отмечен спад на 4,7% против 4,8% в декабре.

С исключением сезонного и календарного факторов, промпроизводство сократилось в январе на 0,8% после роста на 0,8% в декабре.

Добыча нефти снизилась в январе на 0,7% в годовом выражении, добыча газа — на 4,9%, угля — на 9,3%.

Производство легковых автомобилей сократилось в январе на 16,5%.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост промпроизводства в 2020 г. на 2,3%.



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