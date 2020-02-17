За убийство 22-летней давности в Россию из Австрии экстрадировали уроженца Армении

17.02.2020, 17:55, Новости дня

Полицейские Австрии задержали попавшегося за кражу мужчину. Выяснилось, что документы у него поддельные, и после установления его личности, преступника экстрадировали в Россию за убийство, совершенное 22 года назад.

Следователи Красноярского края и Республики Хакасия установили, что уроженец Армении Гарри Григорянц в 1998 году толкнул девушку, повздорил с ее мужем, а затем ударил его ножом несколько раз. Пострадавший скончался, а его убийца ударился в бега.

 

Вначале Гарри уехал в Армению, потом перебрался в Чехию, а оттуда — в Австрию, где и попался на воровстве с документами, оформленными на человека, подозреваемого в других преступлениях.

Чтобы не отвечать за чужие проступки, Гарри сообщил, что документы поддельные, а в РФ он разыскивается за убийство. После отбытия срока за кражу, его экстрадировали в Россию.

В настоящее время Гарри задержан и дает признательные показания в убийстве.



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