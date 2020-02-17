Первая ракетка Украины заявил, что летом может завершить карьеру

17.02.2020, 17:54, Новости дня

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в интервью ресурсу XSport, которое было опубликовано 17 февраля, рассказал, что летом может закончить карьеру теннисиста.

«Делаю упор на большие турниры, так как на «челленджерах» становится труднее себя мотивировать. На серию турниров в Азии я, наверное, уже не полечу… Главный же приоритет – попадание на Олимпиаду. Если не получится, то не исключаю, что Wimbledon станет моим последним турниром», – сказал Стаховский.

Турнир Wimbledon пройдет с 29 июня по 12 июля 2020 года.

Украинец занимает 151-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Стаховский начал профессиональную карьеру в 2003 году, за это время теннисист завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде и три – в парном. Лучшую позицию в рейтинге ATP украинец занимал в сентябре 2010-го – 31-ю.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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