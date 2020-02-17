«Эвакуируют только здоровых». В Минздраве сообщили, что возвращение украинцев из Китая перенесли на 20 февраля

17.02.2020, 17:54, Новости дня

Самолет за украинцами в китайский Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, отправится 18 января, его возвращение ожидается 20 февраля. Об этом 17 февраля во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Самолет отправляется за украинцами во вторник, и его возвращения на территорию Украины мы ожидаем в четверг… Сегодня на заседании оперативного штаба утвержден алгоритм приема, сопровождения и поселения украинцев в обсерваторе», – сказал он.

Ляшко добавил, что из резервного фонда госбюджета выделили деньги для содержания этих украинцев в течении 14 дней в изоляции.

«Я хотел бы подчеркнуть, что эвакуируют только здоровых людей. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут. Это общемировая практика эвакуации людей из карантинных зон. Перед попаданием на самолет китайские медицинские работники должны провести осмотр, дополнительно перед приемом на борт всех эвакуированных граждан будет проверять медицинская команда Министерства здравоохранения Украины… Подчеркиваю, паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей, но дополнительно устанавливаем за ними медицинское наблюдение», – сказал он.

Ляшко рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Ранееминистр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а вернется в Украину на следующий день, 19 февраля.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 16 февраля за пределами Китая зафиксировано 683 случая заболевания в 25 станах мира, из них три человека умерли.

В Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, но двое украинцев заболело на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама.