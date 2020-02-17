Бебешко: Некоторые конкурсанты нацотбора «Евровидения» выступают на уровне художественной самодеятельности райцентра

17.02.2020, 17:54, Новости дня

В этом году в национальном отборе песенного конкурса «Евровидение» принимают участие очень слабые конкурсанты. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил продюсер Владимир Бебешко.

«Нацотбор на «Евровидение» в этом году слабый. Самое страшное, что украинский народ в итоге выберет какого-то исполнителя, хотя явного фаворита нет. Победа на различных талант-шоу не дает права на следующий день ехать конкурсантом на «Евровидение» и представлять там Украину. Потому что нужно быть профессионалом и иметь богатый опыт за плечами. За последние годы мы опустились. Кроме того, что у нас сплошные скандалы, так еще и уровень исполнителей упал. Старые бойцы уже отпели, а молодые еще не выросли. Некоторые конкурсанты нацотбора выступают на уровне художественной самодеятельности райцентра. Было представлено много этники. Украинская этника очень хороша, но ведь нужна еще приподнести правильно чтобы заставить петь всю Европу. Чтобы европейцы могли запомнить и повторить вашу песню. В противном случае – вам дорога на этнические фестивали, но не на «Евровидение», – отметил Бебешко.

По его словам, за исключением David Axelrod, который выступал с песней Horizon, все конкурсанты боялись сцены и выглядели «перепуганными».

«Ребята, так петь нельзя. Если это услышат студенты музыкальных училищ, они подумают: нафига мы по восемь часов занимаемся, если можно вот так выходить и петь мимо кассы. И при этом некоторые из тех, кто так поют, получают высокие места! Именно поэтому нельзя полностью доверять народу отбор конкурсантов на «Евровидение», там голосуют фан-клубы! И удивляет, что члены жюри очень осторожничают в своих высказываниях вместо того, чтобы прямо сказать конкурсантам – вы плохо поете. Видимо, не хотят никого обидеть. И начинают соревноваться в шутках с [ведущим Сергеем] Притулой, где все равно проигрывают. А уровень конкурсантов – ниже среднего. Ни один из исполнителей не работал с публикой, боялся сцены – опыта же нет. Я не могу ни об одном из них сказать: вот, это явный фаворит! К сожалению, такого нет. Все средненькие и перепуганные, за исключением David Axelrod. А профессионалы участвовать не хотят. У них после прошлых скандалов просто нет доверия», – заявил собеседник.

Он считает, что выбирать представителя Украины на «Евровидении» должны профессиональные музыкальные продюсеры и критики.

«Я специально говорю так жестко, потому что самое страшное в Украине – это полное отсутствие музыкальной критики. Боюсь, в этом году мы даже в финал «Евровидения» не попадем. Нужно же как-то задуматься, что происходит и кто за это несет ответственность? После первых – вторых – третьих мест как-то стыдно занимать предпоследнее. К этому нужно относиться серьезно. У нас экономика в заднице, а если еще и музыка там же окажется… Ребята, давайте хоть в музыке опережать кого-то. Если музыка конкурсантов модная, то это не значит, что она может плохо звучать. Нельзя петь мимо кассы. Ну, соберите уважаемых музыкальных продюсеров, критиков – чтобы взяли все вместе и отобрали нормального конкурсанта», – резюмировал Бебешко.

Представителя Украины на «Евровидении 2020» назовут в финале 22 февраля.

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Kruть (с композицией «99»), Go-A («Соловей») и Jerry Heil (Vegan). Победителями второго полуфинала украинского национального отбора «Евровидение 2020» стали Tvorchi, Khayat и David Axelrod.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.