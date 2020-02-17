Демократы готовятся к кокусам в Неваде

17.02.2020, 17:52, Новости дня

Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии отправились на запад страны, в Неваду, где в воскресенье началось досрочное голосование на кокусах Демократической партии. Избиратели высказывают свои мнения о том, кто из них должен бросить вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу на всеобщих выборах в ноябре.

По пути в Неваду, где 22 февраля пройдут следующие кокусы Демократической партии, кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс сделал остановку в Техасе.

«Чернокожие и белые, латиноамериканцы, коренные американцы, азиаты, геи и гетеросексуалы – все мы американцы. Мы объединимся. Мы победим Трампа. Мы изменим эту страну», – заявил Сандерс.

Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич показали хорошие результаты по итогам голосований в Айове и Нью-Гэмпшире.

«Я баллотируюсь в президенты, потому что опасаюсь, что у нашей страны заканчивается время, но я верю, что еще не поздно объединиться. Верю, что у нас есть будущее, в котором мы преодолеем наши разногласия, если хотим мобилизовать, а не поляризовать американское большинство, требующее лучшего будущего», – говорит Буттиджич.

Когда сенатор Эми Клобушар начинала кампанию, многие считали, что шансов у нее нет, однако на праймериз в Нью-Гэмпшире, состоявшихся на прошлой неделе, она заняла третье место. Она заявила, что после этого ее штабу удалось собрать 12 миллионов долларов.

«Большая часть этих денег поступила от обычных людей, которые впервые открыли меня и поняли, на чем я сосредоточена, а именно – на том, чтобы вести людей за собой, а не изолироваться от них, т. е. вернуть в Белый дом порядочность», – подчеркивает Клобушар.

«А самое важное, – продолжает она, – это чтобы у нас был президент, способный представить себя на месте других людей в этой стране».

Говоря об этом, Клобушар призывает сравнить свой опыт с биографией Дональда Трампа».

Бывший вице-президент Джо Байден, который когда-то считался фаворитом гонки, надеется показать хорошие результаты в Неваде и, позднее, в Южной Каролине после не слишком удачных выступлений в Айове и Нью-Гэмпшире.

Досрочное голосование в 80 местах в Неваде началось в воскресенье.