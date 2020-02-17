Донбасс и “Минский тупик”

17.02.2020, 17:52, Новости дня

Во вторник, 18 февраля по инициативе России пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, второй версии которых 12 февраля 2020 года исполнилось ровно 5 лет.

Неполный «юбилей» Минских соглашений происходит на фоне отсутствия какого-либо ощутимого прогресса в переговорах России и Украины, роста взаимного недоверия и непонимания. Если стороны в ближайшее время не найдут выхода из тупика, то это может привести в переносу или даже отмене намеченного на апрель саммита лидеров стран Нормандской четверки в Берлине.

Накануне заседания Совета Безопасности ООН появилось несколько сигналов о том, что саммит в Берлине под угрозой. Пока не прозвучало и заявлений по поводу точных сроков саммита в “нормандском формате” и из России.

Но более конкретными и показательными можно считать сигналы, которые идут из Донбасса с линии соприкосновения и неподконтрольных Украине территорий. 17 февраля глава «ДНР» Денис Пушилин, например, вдруг выпустил специальное заявление по поводу пулевого ранения в минувшую субботу под Марьинкой мирного жителя. Оно достаточно полно отражает резко ужесточившуюся в последние месяцы риторику официальных СМИ и лиц самопровозглашенных республик. «Усиливая эскалацию в Донбассе, Зеленский, словно отрабатывая роль по сценарию, продолжает пафосно заявлять международному сообществу о своих мирных инициативах» – говорится в заявлении и сообщается что обращение «СЦКК» (Совместного центра по контролю за соблюдением перемирия и прекращения огня) по поводу окна тишины «1.5 часа оставалось без ответа».

Ранения гражданских лиц на Донбассе случаются реже военнослужащих, но бывают все же довольно часто. Специальных заявлений по этому поводу власти самопровозглашенных республик ранее не делали, но в данном случае «на местах» должны были отреагировать на новые мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского озвученные на выходных конференции по безопасности в Мюнхене.

СЦКК на Донбассе не действует с декабря 2017 года, когда его по команде из Москвы в один день покинули все российские офицеры, а их офисы на неподконтрольной территории заняли люди из вооруженных формирований самопровозглашенных республик. Этот шаг был еще одной попыткой принудить Киев к прямым контактам с «республиками». С тех пор «офицеры СЦКК ДНР» используются только в пропагандистских и провокационных целях, никакой связи с украинской частью СЦКК у них нет, а все переговоры об «окнах тишины» для гуманитарных ремонтов значимой инфраструктуры или эвакуации раненых идут через наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Минск-2: Ни прогресса, ни перспектив

Последние переговоры в Минске в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе наглядно показали затухание миротворческого процесса на востоке Украины.

Стороны не приняли ни одного решения, не утверждены даже подготовленные и согласованные варианты – например, с точкой разведения сил и средств в районе села Гнутово под Мариуполем все согласились еще на прошлой встрече, но утверждать эти координаты окончательно, в виде хоть какой-то символической вехи успешности переговоров никто не стал, остановились на позиции «почти согласована». Тем более нет ясности по координатам двух других точек разведения. За время, минувшее с саммита лидеров стран «Нормандского формата в Париже, не было ни дня без обстрелов и инцидентов на фронте, потери украинской стороны превышают прошлогодние того же периода вдвое, в самопровозглашённых республиках Донбасса количество жертв на фронте традиционно тщательно скрывается, но невозможно не заметить активной агитационной компании по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и попытки подчеркнуть тенденции к обострению на линии фронта.

В «ДНР» «государственные похороны» случаются крайне редко, до сих пор только при гибели раскрученных в российском телевизионном пространстве людей типа “полевых командиров” Арсена Павлова («Моторола»), Михаила Толстых («Гиви») или бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко.

24 января подобный церемониал с почетным караулом и присутствием всех первых лиц самопровозглашенной «ДНР» с широким освещением на местных телеканалах устроили в Горловке для двадцатилетнего ефрейтора Никиты Фомина, погибшего накануне от пули снайпера.

До сих пор, показ похорон погибших на местных телеканалах – очевидное табу, как и любые другие негативные новости в государственных СМИ о жизни в «республиках». Появление этого видео подтверждает, что налицо обострение как на военном фронте, так и дипломатическом.

Кроме включения до нового года режима «всеобъемлющего и полного прекращения огня» в Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский анонсировали и расширение мандата миссии ОБСЕ, вплоть до введения ночного патрулирования.

Однако до сих пор деятельность миссии на Донбассе не разблокирована даже в светлое время суток. На последней встрече в Минске украинская сторона акцентировала внимание на том, что патрули миссии с 1 января 2020 года не пропускали на неконтролируемых Украиной территориях 146 раз, треть из них приходится на один блокпост возле села Новоташковское Луганской области, через который мимо белых джипов мониторинговых патрулей ОБСЕ тем не менее всегда продолжает перемещаться гражданский транспорт.

В этих условиях единственным относительно успешным направлением является гуманитарное – в большинстве случаев все же сторонам удается через миссию ОБСЕ согласовывать «окна тишины» для работы ремонтных бригад при повреждении значимой для обеих сторон инфраструктуры и экологически опасных объектов.

И, разумеется, следует упомянуть два состоявшихся в сентябре и декабре 2019 года обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией с «ЛДНР».

Третий обмен планировался на февраль, но сейчас в Трехсторонней контактной группе происходит только обмен списками, признаков продвижения в сторону следующего обмена в ближайшее время нет. По мнению наблюдателей, видимых прорывов и просто относительно публичных встреч представителей Украины и России ждать в феврале не стоит – впереди чувствительные для всех сторон даты расстрела правоохранителями и неустановленными до сих пор снайперами людей на Майдане в Киеве и начала захвата Россией Крыма.

Из украинской тюрьмы – в камеру «ЛДНР»

Пока стороны пытаются «переварить» последствия прошлого обмена удерживаемыми лицами. К оказавшимся в плену соотечественникам в Советском Союзе и России всегда относились с подозрением, после возвращения на родину к ним часто применялась «презумпция виновности» и тщательная проверка спецслужб. Сейчас в «ЛДНР» развивается скандал, который наглядно демонстрирует, что в «русском мире» ничего в этом плане не поменялось.

Дарья Мастикашева, освобожденная в ходе последнего обмена удерживаемыми лицами, на исходе второго месяца в «ДНР» разразилась целой серией заявлений о том, что ее насильно удерживают в самопровозглашенной республике и не дают выехать в Россию к ребенку и маме.

С Дарьей Мастикашевой, по ее словам, удерживают еще 14 человек из числа освобожденных Украиной 29 декабря 2019 года лиц. В частности, права выезда в сторону России лишен Сергей Долженков (позывной «капитан Какао»), организовавший атаку бойцов «Антимайдана» на проукраински настроенных футбольных болельщиков 2 мая 2014 года в Одессе. С этого столкновения начались события, приведшие к трагедии в Одессе.

Мастикашева – уроженка города Покровска Донецкой области, трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо, была арестована в 2017 году по обвинению в измене родине, она вербовала ветеранов АТО для якобы работы в строительных бригадах на территории России. Попав в Россию, «строители» услышали разговоры о том, что их собираются использовать для имитации террористических актов на российской территории в качестве якобы диверсионной группы из воевавших на Донбассе украинских ветеранов.

Эта история звучит как часть авантюрного романа, но практически одновременно с Мастикашевой в России был арестован ее гражданский муж, бывший руководитель охраны Бориса Березовского Сергей Соколов. Он с сообщниками обвинялся в попытке сместить руководство химического гиганта ПАО «Тольяттиазот», подбросив на территорию завода оружие и взрывчатку, в деле поначалу фигурировала и проверка на предмет «имитации террористического акта».

Суд по этому делу начался только в январе 2020 года, в начале феврале все подсудимые, которые с самого начала пошли на сотрудничество со следствием, получили свои сроки — Сергей Соколов Самарским областным судом был приговорен к заключению в колонии общего режима на три года и девять месяцев за «незаконный оборот оружия».

Бывших украинских заключенных не держат в тюрьме «ДНР», их охраняют на отдельном этаже в больничных палатах в одной из больниц Донецка, днем они могут выходить в город. Главное ограничение – они не могут выехать за пределы неконтролируемых территорий, ни в Украину, ни в Россию. Дарья Мастикашева попытку выехать сделала, но была задержана «МГБ ДНР» и возвращена в Донецк. Ее заявление после неудачного бегства в МГБ приняли, но ответить обещали «через месяц».

Спецслужбы на оккупированных территориях Донбасса не очень отзывчивы на любое общественное давление.

В Луганске по сравнению с Донецком все всегда тише, но в ситуации с последним обменом журналисты там не могут обнаружить следов очень громкого узника – бразильца Рафаэля Лусварги. Гражданин Бразилии, который поучился в России, закончил на родине полицейскую академию и успел послужить во французском Иностранном легионе, приезжал воевать за «ЛНР» и сильно наследил видеороликами, на которых он, в частности, стреляет из миномета по украинским позициям. После ранения вернулся домой и затем довольно простодушно принял выгодное предложение о работе …в Киеве.

Как выяснилось, предложение ему сделали представители СБУ – Лусварги был арестован прямо в аэропорту по прилету. Украинский суд дал ему срок в 13 лет, судебные приключения Рафаэля Лусварги длились довольно долго, его адвокат смог выиграть апелляцию, в итоге неформатного и нестандартного бразильца отдали в Луганск 29 декабря 2020 года. И теперь не могут найти…

Острой политической необходимости в дальнейшем возвращении своих людей у России и «ЛДНР» не просматривается. Обмены пленными сейчас – это скорее сохраняющийся рычаг давления сепаратистов на президента Украины Владимира Зеленского.