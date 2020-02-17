С помощью CRISPR мышей спасли от заболеваний печени

17.02.2020, 17:52, Новости дня

Сотрудники Пенсильванского университета поделились результатами использования нового инструмента для редактирования генов. С его помощью ученые смогли спасти лабораторных мышей от заболеваний печени.

На сегодняшний день проведено огромное количество исследований, направленных на изучение причин развития болезней печени. Полученные данные все же не поспособствовали разработке новых методов предотвращения их развития. Недавно специалисты из Пенсильванского университета изучали метаболические нарушение цикла мочевины – редкое наследственное заболевание. Также был проведен эксперимент с лабораторными мышами с использованием методики генного редактирования CRISPR.

Результаты использования методики эксперты считают многообещающими, ведь количество мутаций в гене сократилось. После эксперимента за грызунами наблюдали на протяжении длительного периода времени.



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