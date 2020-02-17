Изучена польза квашеной капусты

17.02.2020, 17:52, Новости дня

Научные специалисты провели исследование, в рамках которого выяснили, почему многие ферментированные продукты, в том числе квашеная капуста, являются настолько полезными для здоровья кишечника.

На протяжение длительного периода времени ученые пытались найти доказательства того, что ферментированные продукты действительно полезны для человеческого кишечника. Дело в том, что ранее ученые считали такие продукты скорее вредными, чем полезными. Проведенное исследование было направлено на изучение полезных свойств квашеной капусты, кимчи, йогурта и кефира. В процессе работы эксперты обнаружили ряд специфических рецепторов, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Таким образом, полученные данные позволили понять, что квашеная капуста и другие ферментированные продукты являются крайне полезными для здоровья кишечника. Кроме того, вещества в их составе предупреждают иммунную систему о наличии плохих бактерий.