Путин назначил нового посла в Венесуэле

17.02.2020, 17:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым послом в Венесуэле назначен Сергей Мелик-Багдасаров.

«Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Заемского.

Ранее о смене посла в Венесуэле сообщали СМИ.

Мелик-Багдасаров родился в 1962 году, в 1994 году окончил МГИМО. Был советником-посланником в посольстве в Испании, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.



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