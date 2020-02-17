Скандалы: 10,5 миллионов исполнительных производств от российских приставов

17.02.2020, 17:48, Разное

Реальная просрочка россиян по кредитам оказалась в 3,5 раза выше официальной

Бум потребительского кредитования, который Россия переживает с 2015 года на фоне падающих доходов населения, похоже, вошел в терминальную стадию. Суды и приставы фиксируют взрывной рост числа дел по взысканию с физлиц просроченных банковских долгов. В 2019 году каждое третье гражданское дело в России было делом кредитора против заемщика, рассказал во вторник на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

В общей сложности суды рассмотрели 7 миллионов исков кредитных организаций и коллекторов против физлиц. За четыре года их число выросло вдвое (3,3 млн в 2016 году).

ЦБ проблемы не видит. Согласно данным центробанка, за 4 года банки выдали населению 7 триллионов рублей новых кредитов, но при этом не получили ни рубля новой просрочки. Ее объем по сравнению с началом 2016 года даже уменьшился — с 864 млрд рублей до 765 млрд, а доля в портфеле — с 7,9% до 4,3%.

Но розовые очки центробанка разбиваются о статистику Федеральной службы судебных приставов, которая четыре года подряд ежегодно возбуждает производства по взысканию долга по кредитам на суммы с 12 нулями — 1,007 трлн рублей в 2016 году, 1,045 трлн — в 2017-м, 1,015 трлн — в 2018 и 1,08 трлн — в прошлом.

Число новых должников, которые не расплатились ни с банками, ни с коллекторами, проиграли суды и попали в работу к ФССП, увеличивается год от года: 1,5 миллиона человек в 2014 году, 3,2 миллиона в 2017-м и 5,6 миллиона — в прошлом.

За минувший год приставы вели 10,5 миллионов исполнительных производств по кредитным долгам граждан на 2,66 трлн рублей, приводит ТАСС статистику ФССП. Это в 3,4 раза выше суммы просрочки, которую фиксировал на конец года ЦБ.

Банки все чаще подают в суд на людей из-за небольших долгов (по потребительским кредитам или кредитным картам). Если в 2014 году приставы работали в среднем с суммой 480 тысяч рублей на человека, то в прошлом это было уже 253 тысячи.

При этом примерно половину заложенности приставы признают невозможной к взысканию: либо у заемщика нет ни дохода, ни имущества; либо невозможно установить его местонахождени; либо взыскатель отказывается забрать имущество в счет погашения.

В 2019 году по этим основаниям было прекращено 3,1 млн производств на 581 млрд рублей, в 2018 году — 2,2 млн производств на 576 млрд рублей.

Это означает, что де-факто банки безвозвратно потеряли практически каждый пятый рубль, выданный физлицам за тот же период. Кредитный портфель за два года вырос на 5,4 трлн рублей, а списания, по данным ФССП, составили 1,16 трлн.