О безналичной системе оплаты проезда в общественном транспорте

17.02.2020, 15:48, Новости

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С 19 февраля на городских автобусных маршрутах будет введена безналичная система оплаты проезда. Уже со среды горожане получат возможность оплачивать проезд банковскими картами или другими устройствами с бесконтактной технологией.

К оплате будут приниматься карты платежных систем «Visa», «MasterCard», «Мир». Безналичная оплата существенно сэкономит время и пассажиров, и перевозчиков, платить за проезд станет проще и быстрее.

— Это соответсвует современному ритму жизни, многие граждане получают зарплату на банковскую карту, многие сервисы обслуживаются через карты, транспорт как один из часто оплачиваемой людьми услуги теперь тоже приобретает такую систему, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Кондукторы в автобусе будут снабжены валидаторами, которые принципиально ничем не отличается от тех, которые применялся при считывании социальных карт льготных категорий пассажиров общественного транспорта. Кроме карты можно будет оплатить проезд через смартфон или смарт-часы. Вместо билета пассажиры получат чек.

Безналичная система вводится на 24 автобусных маршрутах. Это 19 муниципальных маршрутов, где применяются льготы, и пять маршрутных такси. Автобусы № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16-э, 17, 19, 20, 25, 29 и маршрутные такси № 8т, 16т, 18т, 33т, 36т.

Для льготников с введением новой системы ничего не меняется, их способ оплаты социальной картой остается. Введение безналичной оплаты не отменяет и возможность оплаты наличными деньгами. Пассажир может выбрать наличный или безналичный расчет.

— В прошлом году в законодательство были внесены изменения, обязывающие применение фискальной системы (выдачу чека) пассажиру, но транспортникам была предоставлена годовая отсрочка, и сейчас сделан первый шаг к выполнению требований законодательства. Те аппараты, которыми будут оснащены кондукторы, дадут возможность фискализации, — подчеркнула Олеся Минеева.

Пока на проезд в троллейбусах данное нововведение не распространяется. Вопрос находится на стадии проработки, и не исключено, что данный вид общественного транспорта также сможет предложить пассажирам возможность безналичной оплаты проезда.

Пресс-служба администрации города Рыбинска