Скандалы: Кто хочет засудить красивую женщину из-за 260 тыс. рублей?

17.02.2020, 17:38, Разное

Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве экс-президента Ассоциации туриндустрии Ульяновской области Юлию Уба

Создательницу Ассоциации туриндустрии Ульяновской области подозревают в хищении свыше 260 тыс. рублей. Сотрудники подразделения Бюро иммиграции Филиппин, занимающегося поиском беглых преступников, 6 февраля арестовали 36-летнюю гражданку России Юлию Убу. Женщина была задержана в кондоминиуме, где проживала, в городе Макати.

Представитель бюро Джейме Моренте сообщил, что российские власти обратились к филиппинским коллегам с просьбой помочь установить местонахождение и экстрадировать Убу на родину. В азиатской стране женщина находилась с июля 2019 года, она прилетела в Манилу как турист, отмечает Manila Bulletin. Миграционная служба Филиппин приняла решение о депортации.

Напомним, по мнению силовиков, в октябре 2017 года владелица ООО «Альянс Тур» Юлия Уба воспользовалась служебным положением и похитила 268 тысяч рублей у другого туроператора — ООО «Свой Тур и Трэвел». Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а в сентябре вышел в суд с требованием отправить Убу под стражу. Суд заочно избрал для женщину заключение под стражу в качестве меры пресечения. Она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов.

Ранее в комментарии 73online.ru Уба утверждала, что действия силовиков больше похожи на «прессинг» и «беспредел», а от кредиторов она и не думала бегать.

Оригинал материала: «73online.ru»

«73online.ru», 13.03.18, «Уба скрывается от кредиторов? Пропала самая шикарная туристка Ульяновска»

Коллеги и деловые партнеры однофамилицы одной из вице-премьеров регионального правительства подозревают, что бизнес Юлии Уба, которая создала Ассоциацию туриндустрии Ульяновской области, прогорел.

В 2015 году учредитель ООО «АльянсТур» Юлия Уба предложила создать в регионе Ассоциацию туриндустрии. Яркая блондинка очаровала всю отрасль: в Ассоциацию вошли музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», Ленинский мемориал, Ульяновский краеведческий музей имени И.А. Гончарова, туристические агентства «Anex tour», «Голдентур», «Голубка», «Daily LTD», гостиницы «Венец», «Волга», «Империал Клаб Делюкс», «Астер», «Виктория», «Абажур».

Столь представительная компания поставила перед собой амбициозные цели — координировать деятельность субъектов туриндустрии и стабилизировать рынок туристических услуг в Ульяновской области. У обаятельной руководительницы новой Ассоциации охотно брали интервью местные СМИ, сопровождая их многочисленными фотографиями Юлии, на которых та и впрямь была чудо, как хороша.

В конце прошлого года координация и стабилизация неожиданно завершились загадочным исчезновением Юлии Убы из публичного пространства. Она перестала появляться в соцсетях, аккаунты в которых активно вела прежде, и отвечать на телефонные звонки, причем не только журналистам, но и деловым партнерам. По Ульяновску поползли слухи, что бизнес красотки прогорел, а сама она скрывается от кредиторов.

Вскоре стала распадаться и Ассоциация: заявление о выходе написала Елена Дудина, директор ООО «Туристическое Агентство «Голдентур», которая стояла у истоков организации, принимала участие в ее первом заседании, а некоторыми называлась и соучредительницей:

— Не настолько близко знала Юлию, чтобы быть в курсе ее дел, знаю только слухи о ней пошли, действительно, нехорошие. Человек реально перестал отвечать на звонки и, судя по всему, уехал из города. Причем, учитывая ее опыт в туристической деятельности, уехать Юлия могла далеко. Могу поручиться за те акции и мероприятия, которые проводили вместе — там все было нормально, но что Уба делала помимо них, не знаю. Слышала, что она много чего делала.

Некоторые подробности о делах Юлии Убы нам сообщила заместитель гендиректора по развитию гостиницы «Октябрьская» Алла Романова:

— У Юлии долг перед нашей гостиницей в 80 тысяч рублей за размещение участников ассамблеи «Пластовская осень», которая проходила в сентябре. Причем, насколько мне известно, областной минкульт выделил средства на оплату наших услуг, но она ее не произвела. Сначала говорила, что ждет федеральные деньги, которые придут чуть позже, а потом просто исчезла. С ноября не отвечает на телефонные звонки и электронные письма. Мы отправляли официальную претензию и на email ее турагентства, указанный в регистрационных документах — письмо осталось невостребованным. Мне все это кажется очень некрасивым, ведь человек позиционирует себя, как лицо туриндустрии Ульяновской области. То есть, ее поведение бросает тень на всех ульяновских туроператоров. Считаю, что мы исчерпали все возможности решить вопрос полюбовно, сейчас готовим иск в суд.

На наш запрос в Агентство по туризму Ульяновской области (Владеет ли Агентство информацией по ситуации в Ассоциации туриндустрии? Имеет ли эта Ассоциация отношение к Агентству? Продолжит ли Ассоциация свое существование, если Юлия Уба так и не найдется?) в ведомстве Юлии Скоромоловой ответили буквально следующее:

— Информация по Ассоциации отсутствует, сотрудники нам также недоступны несколько месяцев. Создание Ассоциации было инициативой Юлии Убы. В 2016-2017 годах Ассоциация активно участвовала в проектах Агентства по туризму Ульяновской области: выставках в Москве и Ульяновске, круглых столах, проводилась совместная работа по проработке брендового маршрута «Дворянин на Волге». Мы поддержим работу этой организации при любом руководителе.

Отдельную интригу в историю добавляет переписка на станице Юлии в соцсети, которая продолжается несмотря на отсутствие хозяйки аккаунта.

Дмитрий Рябов, который в феврале все же отыскал Юлию Уба, не ответил на наши вопросы о ней и о ее местонахождении. Обратившийся к нему Камран Рахим представляет муниципалитет Шри-Ланки. Похоже, Юлию Убу уже ищут не только ульяновцы.