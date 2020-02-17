Чичерина ответила на слова немецкого писателя о Великой Отечественной

17.02.2020, 17:42, Разное

«Уважаемый Вольф фон Фихтенберг, конечно же, мы рады

протянуть вам руку дружбы в ответ», – сказала Чичерина.

Певица призвала никогда не забывать о том, кто победил

фашизм, освободил узников концлагерей и взял Берлин. В противном случае самая

страшная трагедия в истории человечества может повториться, предупредила она.

«75 лет для истории – это мгновение», – добавила

Чичерина.

Ранее в редакцию RT пришло письмо от немецкого писателя

Вольфа фон Фихтенберга. Телеканал в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о

ветеранах, помогает передать им пожелания и письма.

В письме фон Фихтенберг поблагодарил СССР за освобождение

Европы от нацизма. На Западе уделяют слишком много внимания роли США и

принижают вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и ее

союзниками, подчеркнул он.

Прокомментировал письмо Вольфа фон Фихтенберга и российский

писатель Захар Прилепин. Он поблагодарил немца за смелость. В наше время без

этого качества никуда, если хочешь сказать об определяющей роли русских в

победе в той страшной войне, с сожалением отметил Прилепин.

«Надо, как говорится, поднять забрало и сказать:

«Русские – они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли

люди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит на

китах, что земля все-таки вертится», – подчеркнул писатель в своей статье

для RT.