Чичерина ответила на слова немецкого писателя о Великой Отечественной

17.02.2020, 17:42, Разное

«Уважаемый Вольф фон Фихтенберг, конечно же, мы рады
протянуть вам руку дружбы в ответ», – сказала Чичерина.

Певица призвала никогда не забывать о том, кто победил
фашизм, освободил узников концлагерей и взял Берлин. В противном случае самая
страшная трагедия в истории человечества может повториться, предупредила она.

«75 лет для истории – это мгновение», – добавила
Чичерина.

Ранее в редакцию RT пришло письмо от немецкого писателя
Вольфа фон Фихтенберга. Телеканал в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о
ветеранах, помогает передать им пожелания и письма.

В письме фон Фихтенберг поблагодарил СССР за освобождение
Европы от нацизма. На Западе уделяют слишком много внимания роли США и
принижают вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и ее
союзниками, подчеркнул он.

Прокомментировал письмо Вольфа фон Фихтенберга и российский
писатель Захар Прилепин. Он поблагодарил немца за смелость. В наше время без
этого качества никуда, если хочешь сказать об определяющей роли русских в
победе в той страшной войне, с сожалением отметил Прилепин.

«Надо, как говорится, поднять забрало и сказать:
«Русские – они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли
люди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит на
китах, что земля все-таки вертится», – подчеркнул писатель в своей статье
для RT.



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