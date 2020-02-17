«Верила, что нас это не коснется».

17.02.2020, 17:41, Разное

Как у жительницы Бреста изъяли залоговый Nissan

Новость о появлении в Беларуси кредитных автомобилей, числящихся в залоге у российских банков, прогремела настоящей сенсацией еще в конце 2017 года. Тогда белорусы массово «пробивали» VIN-номера и узнавали, что машины находятся в залоге у банков.

Конечно, на какое-то время это вызвало всеобщий переполох. Однако продавцы на авторынке всех уверяли, что беспокоиться не о чем: мол, ни одного изъятия авто не будет, потому что по белорусским законам все они «чистые» — людей запугали журналисты, а тему раздули из ничего. Увы, как свидетельствует старая поговорка, дыма без огня не бывает…

История Ольги в этом случае показательна: ее Nissan на границе забрали, а на днях состоялся суд, по результатам которого транспортное средство арестовали. Естественно, разбирательства на этом только начинаются, перспективы пока туманны, а девушка пытается стучать во все двери, чтобы вернуть честно купленный кроссовер обратно.

Жительница Бреста рассказала, что новенький Nissan Qashqai 2017 года выпуска с пробегом 60 км присмотрела на площадке авторынка в Малиновке за $21 300.

— Разница со стоимостью у дилера составляла примерно 3 тысяч долларов. Поскольку я из другого города, то заранее созвонилась с продавцом. Он сказал, что его на месте не будет, но мужчина из киоска покажет машину, с ним же можно и расплатиться. Решили ехать. Добравшись до авторынка, мы отыскали нужного человека. Тот представился работником авторынка, мол, владелец авто — богатый человек и тут практически никогда не появляется. Меня это ничуть не смутило, более того, я даже представить не могла, что могут быть такие нюансы с новым транспортным средством! В итоге быстро выписали счет-справку. Когда же я спросила, не возникнет ли с этим проблем, меня заверили, что машина была поставлена на белорусский учет и с него же снята. Раз, думаю, автомобиль проходил через ГАИ, значит опасаться нечего.

На следующий день девушка поехала в Брест, поставила Nissan на учет и прошла техосмотр. Через три месяца ей позвонила знакомая и рассказала, что вокруг машин из РФ поднялась шумиха, после чего предложила проверить VIN. Когда белоруска посетила сайт Федеральной нотариальной палаты России, то узнала, что на ее авто претендует «третье лицо» — «Совкомбанк», который по решению суда может его изъять. Тогда-то ей стало по-настоящему боязно за свое имущество.

— У меня был шок! Как такое возможно: машина зарегистрирована в ГАИ и при этом числится в залоге? Я обратилась к юристу, но тот меня успокоил, заверив, что в нашей стране никто не будет этим заниматься, автомобиль никто не заберет. В общем, меня отговорили идти в прокуратуру, потому что доказать сделку очень сложно.

Девушка не стала перепродавать транспортное средство или отдавать его на запчасти, а продолжила ездить, втайне надеясь, что ничего не случится. Для себя она предвидела два варианта развития событий: в лучшем случае можно владеть авто без права продажи, в худшем — Nissan действительно когда-нибудь заберут.

— Меня волнует больше то, чтобы его не забрали в ближайшее время, поскольку не хочется вкладывать деньги в другую машину, — рассказывала Ольга в мае 2018 года. — А если дело дойдет до изъятия, даже не знаю, буду ли оспаривать право собственности на этот Nissan. Есть ли смысл?

С тех пор прошло более полутора лет. За это время наша героиня успела съездить за границу (Россия и Украина) пять раз. На шестой ей не повезло.

— В январе по семейным обстоятельствам мужу нужно было срочно выехать в Украину, а на обратном пути, на пункте пропуска Мокраны, автомобиль задержали. Оказалось, Nissan Qashqai числится в базе розыска по линии Интерпола. Насколько мне известно, он попал туда в начале 2020 года. Конечно, я помнила про то, что моя машина в залоге у какого-то российского банка, но до последнего верила, что нас это не коснется. Все-таки она была поставлена и снята с учета, а я добропорядочный покупатель. Признаюсь, что мы иногда заглядывали в реестр и видели, что наш Qashqai все еще в залоге у банка. Думали, может, человек потихоньку выплачивает кредит и все закончится благополучно. А тут такое!

В первые дни девушку захлестывали эмоции и она понятия не имела, что делать и куда обращаться за помощью. Ольга пыталась по крохам собирать информацию отовсюду, чтобы представлять свои перспективы по возврату автомобиля.

— Украинские пограничники объяснили, что в основном залоговые машины отдают обратно владельцам. Но на это уходит минимум полгода. В настоящий момент транспортное средство находится на территории полиции Ратно (украинский поселок), а на руках у меня есть только акт его осмотра. На первом судебном заседании меня попросили привести справку о том, что машина стоит на учете в РБ, а также все имеющиеся документы.

В минувшую пятницу состоялся еще один суд, по результатам которого Nissan арестовали до выяснения всех обстоятельств дела.

— Они уже отправили запрос в Россию и будут ждать ответа. Я до сих пор достоверно не знаю, кто заявил права на мой Qashqai: российский банк или заемщик (лицо, которое брало кредит), который объявил его в угон. Мне рассказывали, что такое имеет место: это может быть частью преступной схемы. Сама я теряюсь в догадках. Планирую судиться до последнего. Пограничники сказали моему мужу, что машина вбита в базу розыска Интерпола до 2024 года. Даже если по суду мне ее вернут, то я еще не представляю, как перевезти автомобиль на территорию Беларуси.

На данный момент никто не дает четких ответов о том, что будет дальше. По словам адвоката, кандидата юридических наук Улаховича Ильи, схема реализации машин, находящихся в залоге у российских банков, уже несколько лет будоражит белорусский авторынок.

— Это работает следующим образом: российские банковские структуры выдают россиянам кредиты под залог, как правило, новых автомобилей, пользующихся повышенным спросом, т. е. на наиболее доступные экземпляры. Вернет ли кредит кредитополучатель или нет, в данном случае банковских служащих не особенно волнует, что не может не вызывать подозрения. Ведь мы привыкли, что банк запрашивает огромное количество документов, чтобы определиться с кредитным рейтингом кредитополучателя. В подобных ситуациях все почему-то проходит в упрощенном порядке. Далее транспортное средство оформляется на подставное лицо в Беларуси и перепродается добросовестным покупателям, которые в свою очередь остаются ни с чем, поскольку закон предусматривает возможность изъятия автомобиля (любого другого имущества) у приобретателя, если такое имущество выбыло из владения первоначального собственника преступным путем.

Случай Ольги не единичен. Понятно, что по запросу российского банка, который, судя по всему, признан потерпевшей стороной, внесена информация в базу данных Интерпола. Чтобы такие сведения из вышеупомянутой базы данных удалить, нужно соответствующее постановление российского суда или органа уголовного преследования. Очевидно, машина арестована в Украине для того, чтобы в последующем передать ее российской стороне. Учитывая, что информации не очень много, можно сделать вывод, что окончательное решение по спорному имуществу будет приниматься российским судом.

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А что ранее заявлял российский банк? В январе 2018-го проблему с залоговыми автомобилями вынесли на межгосударственный уровень в рамках Таможенного союза, поставив задачу максимально затруднить мошенникам возможность сбыта фактически украденных машин в Беларуси. Примерно тогда же «Совкомбанк» определился с позицией насчет авто белорусов и решил их изымать.

Ранее он комментировал ситуацию с залоговыми автомобилями, попавшими в Беларусь. В частности, Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк», отмечал, что банк планирует инициировать вопрос об изъятии этих транспортных средств у белорусов. С его слов, на тот момент прецедент изъятия авто у гражданина РБ другим банком уже имелся, но поскольку мошенники разработали эту схему совсем недавно, то конкретно у них судебные процессы по нескольким случаям были только начаты. Вместе с тем он заверил, что «банк со своей стороны уже обеспечил условия, чтобы покупатель мог без проблем узнать о наличии залога посредством единой базы залогов. И покупатели даже если не знают, то могут и должны проверять автомобиль, если он из России, на залоговый реестр».

Нас по-прежнему волнует ряд вопросов. Есть ли уже реальные прецеденты изъятия залоговых авто у белорусов? Сколько их находится в Беларуси? Завершились ли судебные процессы и как? В мае 2018 года «Совкомбанк» решил взять паузу на полгода. На этот раз мы вновь сделали письменный запрос в российский банк, рассчитывая на то, что ситуация наконец прояснится.

— Без комментариев. Такова позиция банка, — сообщили нам.

Увы, на данный момент информации достаточно мало, а вопросов больше, чем ответов. Очевидно одно: ставить точку в этой истории еще преждевременно. Ольга только начинает судиться. Сколько еще таких обманутых белорусов, которые не знали на момент совершения сделки о том, что машина находится в залоге у банка, никто, к сожалению, не ответит.

Источник информации: Алина Вислоус, av.by