Денис Добряков: «Площадь Жукова должна стать красивой»

17.02.2020, 15:35, Новости
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Глава Рыбинска рассказал об общей концепции и деталях предстоящего благоустройства площади Маршала Жукова.

К 9 Мая на средства городского бюджета здесь планируется отремонтировать стелу, информационные стенды с баннерами, установить скамейки и подвести освещение.

Общественной территории, расположенной на пересечении проспектов Ленина и Серова с улицей 9 Мая, в 1995 году, к 50-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, присвоили имя Героя Советского Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова. Тогда же на площади установили архитектурную тематическую композицию, созданную по проекту рыбинского архитектора Александра Жданова.

К 75-летию Победу и архитектурная композиция с баннерами, и другие элементы площади имени Маршала Жукова будут обновлены.

— Планируем оформить стелу, переделать конструкции с баннерами, отремонтировать скамейки. Ведем переговоры с Министерством обороны, чтобы к 9 Мая на площадь Жукова установить две единицы военной техники, — рассказал о планах глава города Рыбинска Денис Добряков.

Также на площади Маршала Жукова будет смонтирована новая линия освещения, а по периметру посажены деревья. Опираясь на эти работы, в дальнейшем будет сформирован проект по благоустройству этой территории уже в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2022 году.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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Денис Добряков: «Площадь Жукова должна стать красивой»

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