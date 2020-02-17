Россия не признала дочь экс-президента Анголы своей гражданкой

17.02.2020, 17:35, Разное

11 февраля 2020

Министерство иностранных дел РФ не располагает данными о том, что дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство. Об этом сказал журналистам заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров, сообщает ТАСС.

«У нас таких данных нет, — указал он. — И вообще это внутреннее дело».

В январе Изабель душ Сантуш, которую в Анголе обвиняют в коррупции, заявила в беседе с корреспондентом ТАСС, что является россиянкой по рождению. Она отметила, что не восстанавливала гражданство, и оно сохранялось у нее всегда.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша, тогда ангольского революционера, и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год. Согласно рейтингу Forbes, Изабель обладает личным состоянием в $2,2 млрд и является самой богатой женщиной Африки.