В Ташкенте судят «русских шипионов»

17.02.2020, 17:35, Разное

В Узбекистане начался суд над «русскими шпионами», утверждает телеграмм-канал «На Востоке не все как кажется».

Обвинение гласит: «Они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи РФ или её представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана».

Более забавного судебного процесса придумать невозможно. Поскольку в военной, научной и пр. сферах у двух стран даже «портянки одинаковые».  А сказать, что РФ покушается на «территориальную неприкосновенность», вообще это ж придумать надо, комментирует канал.

Авторы указывают на «своевременность» судебного процесса. В узбекском обществе идут дискуссия по поводу вступления в ЕАЭС, о «Новой стратегии» США в Средней Азии, о китайско политике «Один пояс…» и  прочее.

На скамье подсудимых около десяти сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны (один из них – начальник (или бывший начальник) управления Объединенного штаба Вооруженных Сил Узбекистана Акбар Ярбабаев. Он выпускник Качинской высшей школы летчиков, служит в ВС Узбекистана с начала 1990-х годов. В середине 2000-х годов был награжден  орденом «Шон-Шараф».

Под ударом и Рафик Сайфулин, бывший директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы строгого режима.

Наблюдатели обратили внимание, что на вчерашнем приеме в российском посольстве не было, как обычно, высокопоставленных  узбекских чиновников из МИДа, представителей парламента. Вполне возможно, это связано с процессом в Военном суде республики.



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