Календарь: 17 февраля — День спонтанного проявления доброты

17.02.2020, 8:30, Новости дня

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

В России этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Помните, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной добротой.

Вы не должны рассчитывать на то, что станете свидетелем радости других и услышите их похвалу. Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.

Немногие в наше неспокойное время способны на такой «подвиг» — в состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. И тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» — не просто слова, а смысл жизни, ставший призванием.

Праздники 17 февраля:

День Службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации.

День российских студенческих отрядов.

События дня:

1740 г. — был зафиксирован рекордный для Санкт-Петербурга мороз: минус 40°C.

1740 г. — шутовская свадьба князя Михаила Голицына и калмычки Авдотьи Бужениновой в специально построенном Ледяном доме в Санкт-Петербурге.

1947 г. — радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз.

1993 г. — в России учреждено РАО «Газпром».

Именинники:

Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Василий, Дмитрий, Екатерина, Мария, Сергей, Юрий.

Родились:

Вячеслав Малежик (1947 г.) — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор.

Евгений Гришковец (1967 г.) — российский писатель, драматург.

Пэрис Хилтон (1981 г.) — американская актриса и фотомодель.