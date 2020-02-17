«Почта России» протестирует доставку дронами на Урале

17.02.2020, 17:30, Новости дня

На Урале готовятся к тестированию почтовых беспилотников. Оно будет проходить в ближайшие три года в Свердловской области с участием «Почты России». Представители Уральского завода гражданской авиации уточняют, что в проекте будут использоваться аппараты вертикального взлета и посадки, которые можно будет приземлить в посёлках и деревнях, где нет взлетно-посадочных полос.

Дроны способны будут сесть на вертолётную площадку какого-нибудь села, где его сможет встретить и разгрузить сотрудник почты. Максимальная грузоподъемность трестируемого дрона — 20 килограммов, дальность полета — 1200 км, а максимальная скорость — 150 км/ч.

Непосредственно эксперименты с доставкой посылок начнутся в 2022-м году. При этом сами дроны уже проходят летные испытания. Как следует из презентации проекта, беспилотники смогут перевозить посылки и одновременно снимать местность по ходу полета. Пока для взлета и посадки дронов будут использовать региональные аэропорты.

На старте проекта шесть беспилотников будут перевозить посылки между Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Серовым. По данным РБК, для них будет разработана схема регулярных перелетов — в 10 утра и в 14 часов дня. Одновременно в небе будут находиться четыре дрона, контролируемые с трёх станций управления. Общая стоимость реализации проекта оценивается разработчиками в 750 миллионов рублей.

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