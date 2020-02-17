«Почта России» протестирует доставку дронами на Урале

17.02.2020, 17:30, Новости дня

На Урале готовятся к тестированию почтовых беспилотников. Оно будет проходить в ближайшие три года в Свердловской области с участием «Почты России». Представители Уральского завода гражданской авиации уточняют, что в проекте будут использоваться аппараты вертикального взлета и посадки, которые можно будет приземлить в посёлках и деревнях, где нет взлетно-посадочных полос.

Дроны способны будут сесть на вертолётную площадку какого-нибудь села, где его сможет встретить и разгрузить сотрудник почты. Максимальная грузоподъемность трестируемого дрона — 20 килограммов, дальность полета — 1200 км, а максимальная скорость — 150 км/ч.

Непосредственно эксперименты с доставкой посылок начнутся в 2022-м году. При этом сами дроны уже проходят летные испытания. Как следует из презентации проекта, беспилотники смогут перевозить посылки и одновременно снимать местность по ходу полета. Пока для взлета и посадки дронов будут использовать региональные аэропорты.

На старте проекта шесть беспилотников будут перевозить посылки между Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Серовым. По данным РБК, для них будет разработана схема регулярных перелетов — в 10 утра и в 14 часов дня. Одновременно в небе будут находиться четыре дрона, контролируемые с трёх станций управления. Общая стоимость реализации проекта оценивается разработчиками в 750 миллионов рублей.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи

23.12 / Гендиректор Nord Stream 2 Варниг является бывшим агентом Штази и другом Путина

21.01 / Павловского арестовали на полтора месяца

22.01 / США собрались ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

06.12 / «Нафтогаз» готов отозвать иски против «Газпрома» в обмен на долгосрочный контракт на транзит – Витренко

07.12 / «Будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией». В США выразили поддержку перед нормандским саммитом

16.12 / Tencent представила электронную книгу Pocket Reader II

08.12 / Борисов: Эта власть собирала голоса моих коллег, обещая минимум вмешательства государства в бизнес, а первое, что делает, – предъявляет претензии ФЛП

31.12 / Нефть подешевела перед новогодними праздниками

14.02 / Кардинальная перестановка. Почему Зеленский уволил «серого кардинала» Богдана и что это означает для Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика