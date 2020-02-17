Названы лучшие регионы России по уровню жизни

17.02.2020, 17:30, Новости дня

В числе худших оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Кому на Руси жить хорошо – об этом по сути идет речь в исследовании, которое провело РИА Новости. Сюрприза не будет – первые три строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Именно им достались пальмы первенства в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2019 год.

Москве, Питеру и Подмосковью победу принесли развитая экономика, инфраструктура, социальная среда. Кроме того, эти регионы имеют большие возможности и для дальнейшего развития. Эксперты считают, что из лидеров эта тройка не уйдет еще долго.

Фото: Enrique RG / flickr

Всего при анализе учитывалось 70 показателей. Все три первых региона получили суммарный балл выше 70 (при минимальном 1 и максимальном 100.

Кто еще вошел в топ-10 – это Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. Эти субъекты имеют примерно 40% процентов суммарного валового регионального продукта России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Ростовская область, как и в прошлом году, на 19 месте, Ставрополье – на 23-м (на 1 пункт хуже), Волгоградская область на 42 месте (обрушилась на 5 пунктов), Крым на 47 месте (вырос на 5 пунктов). Чечня, как и год назад, на 71 месте.

Список аутсайдеров рейтинга таков Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Здесь наблюдаются низкий уровень социально-экономического развития, маленькие доходы граждан, проблема безработицы.

Похоже, что выживать россиянам помогает оптимизм – в декабре 2019 года, впервые за четыре года в России произошел подъем этого показателя.

Напомним, что в январе 2020 года россияне назвали уровень желаемой зарплаты.