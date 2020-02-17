Представлен ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

17.02.2020, 17:30, Новости дня

Исследователи Чикагского университета разработали ультразвуковой браслет, который блокирует работу любых, даже скрытых микрофонов поблизости. Прибор способен заглушить смартфоны, «умные» часы, колонки с голосовыми помощниками и любые другие устройства, записывающих звук.

В браслет встроены 24 динамика, которые генерируют ультразвуковые помехи в слышимом диапазоне частот. Шум неуловим для человеческого уха, однако на записи разговора разобрать слова будет невозможно. По словам инженеров, излучатели работают во всех направлениях и в том числе покрывают слепые зоны во время движения запястья.

Глушилка имеет и пару недостатков. Прежде всего, браслет не умеет «гасить» микрофоны выборочно, а значит, поговорить по телефону в радиусе его действия не получится. Кроме того, прототип довольно громоздкий, а внутри — лишь горстка плат и батарея.

Ученые рассказали The New York Times, что потратили на создание «браслета тишины» всего около $20 (~1300 рублей). Проект находится на стадии эксперимента, однако исследователи уже получают от инвесторов предложения о превращении идеи в коммерческий продукт.

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Вести.Hi-tech



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