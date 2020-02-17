17.02.2020, 17:34, Главное

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 февраля.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что, неизвестный, отжав двери, проник в магазин в микрорайоне Веретье и похитил ящик из кассового аппарата с денежными средствами. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый в совершении кражи — ранее судимый, не работающий житель г. Рыбинска 1996г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное изъято.Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении жителя Рыбинского района 1982 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, а также уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию по месту жительства иностранного гражданина. Некоторое время назад сотрудниками отдела по вопросам миграции, в ходе проведенной поверки был установлен факт фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет иностранцев без намерения предоставить данное жилье для их пребывания. Подозреваемым даны признательные показания. Отделом по вопросам миграции иностранные граждане с регистрационного учета сняты в связи с возбуждением уголовных дел. Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, которая якобы совершена с ее карты, мужчина узнал все реквизиты банковских карт и пароли. После чего произошло списание денежных средств в сумме около 34 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции информируют:

— Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

— Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

— Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

— В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

— У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, которая якобы совершена с ее карты, мужчина узнал все реквизиты банковской карты и пароль. После чего произошло списание денежных средств в сумме более 16 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что неизвестный из коридора незапертой квартиры по месту жительства похитил сумку, в которой находился сотовый телефон, документы и кошелек с деньгами в сумме 18500 рублей. Ущерб составил 22000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался безработный, ранее судимый житель г. Рыбинска 1994 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что дернул дверь квартиры заявительницы, она оказалась не закрыта, увидев сумку в прихожей, похитил ее. Из сумки забрал сотовой телефон и деньги в сумме 450 р., затем сумку бросил у подъезда и скрылся. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество). Ранее в полицию поступило обращение от местной жительницы о том, что с ее банковской карты были списаны денежные средства. В ходе работы сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель Рыбинского района 1982 г.р., который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что нашел чужую банковскую карту, которая была оборудована чипом бесконтрольного способа оплаты. В течение двух недель он совершал покупки в различных магазинах города, похитив с карты более 7 тысяч рублей. Банковская карта изъята. Дознание продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от жителя г. Рыбинска о том, что в микрорайоне Веретье из подсобного помещения по месту жительства похищены 4 велосипеда. Сумма ущерба составила 42 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый житель микрорайона Прибрежный 1993 г.р., которым даны признательные показания. Установлено, что молодой человек подобрав ключи, проник в помещение подсобки и похитил велосипеды, два из которых успел сбыть. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестный вырвал у нее из рук сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 5000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, им оказался безработный, житель г. Рыбинска 1981 г.р. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято и возвращено заявительнице. Дознание продолжается.