Динамика коронавируса на 17 февраля: выздоровело более 10 тысяч человек, погибло 1770

17.02.2020, 17:26, Новости дня

Число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тысячи.

Коронавирус берет новые рубежи – количество заболевших превысило 70 тысяч и составило 71337 человек. Таким образом, за сутки стало на 2073 инфицированных COVID-19 больше. За прошлые сутки заболевших прибавилось на 2009 человек. Еще у 7264 человек наличие вируса пока лишь подозревают.

Новые статистические данные 17 февраля передал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По новой информации, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,5% вместо 2,43%, о которых сообщалось сути назад.

Пройдена и позитивная отметка в 10 тысяч излечившихся от вируса. Теперь насчитывается 11134 выздоровевших, то есть за сутки выздоровели 1610 человек.

Число умерших от последствий коронавируса за сутки увеличилось на 107 и составляет 1775 человек. Днем ранее количество жертв возросло на 142 человека.

Первое место по случаям заболевания занимает китайская провинция Хубэй, где расположен город Ухань. Там зарегистрировано свыше 58,1 тысяч инфицированных, из них 1696 умерли, выздоровели 6639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где больны свыше 1,3 тысяч жителей, Хэнань (центр) свыше 1,2 тысяч случаев и Чжэцзян (восток) более 1,1 тысяч случаев заражения.

В Пекине по состоянию на воскресенье число инфицированных составило 381 человек, из них 114 поправились и выписались из больницы, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число смертельных случаев составило 11 человек, число инфицированных за все время достигло 457, из них 80 поправились.

Тем временем, в КНР решили ввести смертную казнь за намеренное распространение коронавируса. Возможны и другие меры наказания.

Согласно последним официальным данным,врачи в Китае наблюдают более 150,5 тысяч жителей, вступавших в близкий контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 7,2 тысяч человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке медиков, более чем 10,6 тысяч заболевших в стране находятся в тяжелом состоянии.