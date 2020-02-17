Просто передумал: Алексея Гордеева заподозрили в незаконном получении депутатского мандата

17.02.2020, 17:26, Новости дня

Бывший вице-премьер оказался в центре щекотливой истории

Скандальными подробностями обрастает получение мандата депутата Государственной думы бывшим вице-премьером России Алексеем Гордеевым. Телеграм-канал «Незыгарь» обнародовал часть постановления Конституционного суда от 16 декабря 2014 года №33-П, согласно которому получение Гордеевым депутатского мандата после того, как он сам же от него отказался в 2016 году, выбрав сохранение должности губернатора в Воронежской области, признается незаконным.

На этой неделе Центризбирком России постановил передать вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» бывшему вице-премьеру.

«Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия»» Гордееву Алексею Васильевичу», — говорится в постановлении ЦИК. Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Гордеева депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Алексей Гордеев теперь стал депутатом Госдумы

Госдума в свою очередь приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Геннадия Кулика, он станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина. При этом генеральный совет единороссов предложил ЦИК кандидатуру Гордеева для замещения вакантного мандата. По словам руководителя фракции «Единой России» Сергея Неверова, он намерен уступить Гордееву пост вице-спикера, чтобы сосредоточиться на работе во фракции.

Однако с получением мандата, похоже, не все гладко. «Незыгарь», в частности, указывает на то, что «возможность в рамках действующей парламентской легислатуры чередования замещаемых гражданином должностей в Государственной думе и органах исполнительной власти, когда добровольно сложивший свои депутатские полномочия и перешедший на должность в органе исполнительной власти житель вновь получает мандат депутата Государственной Думы того же созыва, не согласуется по своей сути с вытекающим из конституционного принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную». Речь идет о недопустимости одновременного участия одного и того же гражданина в деятельности органов различных ветвей государственной власти, предполагающим персональное разделение состава парламента и состава органов исполнительной власти. Ранее на эту же юридическую тонкость указывал и член воронежского облизбиркома с правом совещательного голоса Илья Сиволдаев.

Авторы «Незыгаря» отмечают, что «примеров нарушения властью законодательства можно вспомнить немало. Например, пишет телеграм-канал, отставленного премьер-министра Дмитрия Медведева назначают зампредом Совбеза и уже задним числом принимают необходимый закон. «До принятия поправки в закон врио губернаторов утверждали своих представителей в Совет Федерации. А теперь вот Гордеева назначают депутатом и вице-спикером Госдумы в нарушение постановления Конституционного суда. Таким образом, партия юристов, гордо объявившая войну партии силовиков, оказалась мелкими шулерами», — заключает «Незыгарь».

Впрочем, сам Гордеев, похоже, ничуть не смущен. Так, он поблагодарил членов комиссии ЦИК за оперативное вручение думского мандата. «Обещаю, что весь свой опыт, знания, силы буду использовать на развитие страны и тех отраслей, которые в той или иной мере уже [буду] законодательно координировать. Сделаю все, чтобы сегодня законодательство России, регулирующее экономику, было наиболее располагающим к развитию, что требует сегодня и президент РФ, и сама жизнь», — клятвенно пообещал свежеиспеченный депутат.