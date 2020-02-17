Мишустин потребовал от министров чаще ездить по России и говорить с народом

17.02.2020, 17:26, Новости дня

Только общаясь с россиянами, а не по отчетам можно понять, в чем они нуждаются, уверен премьер-министр.

Реальную ситуацию в стране можно понимать только непосредственно на местах. Именно поэтому премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников как можно чаще выезжать в проблемные регионы. Что касается самого главы правительства, то он обратил внимание министров, что продолжит совершать рабочие поездки по российским регионам.

Мишустин призвал вице-премьеров, министров, глав ведомств и руководителей федеральных органов следовать его примеру и регулярно посещать места, которые являются наиболее проблемными.

При этом премьер-министр поставил задачу не просто ездить в регионы, а в обязательном порядке общаться с жителями. Надо не по бумажным отчетам все узнавать, а в реальности услышать, в чем нуждаются россияне – таким был посыл Мишустина.

Глава кабинета министров посоветовал составить график поездок, чтобы лично контролировать, как выполняются национальные проекты на местах, сообщает RT. Михаил Мишустин со дня своего прихода ставить перед подчиненными определенные требования. Так, он потребовал, чтобы они не давали необоснованных обещаний россиянам. Также он потребовал от Минздрава вернуть больницам право на закупку импортных препаратов.