Названа причина радиоактивного загрязнения в Ульяновской области

17.02.2020, 17:26, Новости дня

Радиоактивное загрязнение на промышленной площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в Димитровграде произошло из-за негерметичного контейнера, сообщил Ростехнадзор.

«Предварительно, исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, которые предназначались для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобразования и науки. Выявленное загрязнение не связано с работой ядерных реакторов АО «ГНЦ НИИАР», – сообщило ведомство, передает «Интерфакс».

3 февраля специалисты ГНЦ НИИАР зарегистрировали небольшое радиоактивное загрязнение, не повлиявшее на изменение радиационного фона.

Уровень радиационного фона в Димитровграде и на Мулловском шоссе, которое проходит рядом с городом, не превышает природных значений, сообщалось на сайте предприятия.