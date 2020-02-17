Судья КС назвал Россию государством, «заменившим СССР», и вызвал скандал

17.02.2020, 17:24, Новости дня

Николай Аграновский считает, что РФ стала правопреемницей СССР, но не должна брать на себя вину репрессии против советских людей.

Россия не может и не должна считаться правопреемницей СССР, поскольку это было «незаконно созданное государство», известное «репрессивно-террористическими деяниями» — такую неожиданную мысль выразил

судья Конституционного суда России Константин Арановский. При этом судья уверен, что Российская Федерация создана вместо СССР и против него. Все, что Арановский думает по данному поводу, он написал в дополнении к постановлении КС о возмещении жилья, которое было отнято во время репрессий в СССР, сообщает «Коммерсант». И РФ не должна брать на себя вину социализма за «непростительные злодеяния», пишет он. И вообще, «не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев», так что и коммунизм не надо наследовать, чтобы исправить последствия «тоталитарного зла», подчеркивает судья.

Позиция Арановского вызвала большой резонанс. Так, историк СССР Николай Сванидзе заявляет, что Советский Союз не может считаться незаконно созданным государством, поскольку он был признан за рубежом.

А эксперт по международному праву Валерий Ванин, комментируя свое отношение к высказываниям Арановского «Ридусу», заявил, что невозможно частично признать правопреемство, более того, это даже чревато. В частности, в России могут возникнуть претензии и на бывшую собственность СССР за рубежом, и на место в Совете безопасности ООН. Все это вполне вписывается к той агитационной работе, которую развили на Западе в отношении России. Так, в январе президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.

Фото: photoline.ru