Чиновникам Екатеринбурга предложили «скинуться» на помощь китайцам

17.02.2020, 17:24, Новости дня

Обязаловки никакой нет, каждый сотрудник может сам решать: сколько давать и давать ли вообще деньги на приобретение медицинских масок для китайского города-побратима.

В администрация Екатеринбурга объявила сбор пожертвований для жителей китайского города Гуанчжоу. Чиновников мэрии попросили помочь с приобретением медицинских масок для защиты китайцев от коронавируса. Как сообщает Ura.ru, Гуанчжоу – побратим Екатеринбурга, поэтому  здесь посчитали, что братскую помощь нужно оказать.

Деньги планируют собирать не только с сотрудников администрации города, но и среди работников районных администраций. При этом никакой обязаловки нет, кто сколько посчитает нужным, столько и внесет, заверили в мэрии участники утреннего совещания, на котором присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Инициировала сбор помощи на покупку медицинских масок вице-мэр Екатерина Куземка. Она как раз отвечает за международные связи. Впрочем, не все относятся с пониманием к проблеме. К примеру, в Нефтеюганске жильцы дома «настучали» на китайцев, которые арендуют квартиры по соседству. Медики приехали и принудительно отправили тех на карантин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Представлен материал, способны полностью заменить человеческие кости

04.02 / Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать российскую нефть по мировым ценам

06.12 / Студент ВШЭ Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

31.12 / Автоновости: Новый Mitsubishi Outlander может стать копией Nissan X-Trail

09.01 / В Харькове предотвратили убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ

04.02 / В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

17.02 / Талибан: мирное соглашение с США будет подписано до конца месяца

02.12 / 1 декабря на Донбассе погибли два офицера «Альфы»

18.01 / Опубликовано видео боя фрика «Руки-базуки» против бывшего заключенного

16.01 / Подтверждены возможные контакты Путина и Макрона в Израиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика