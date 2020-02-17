Чиновникам Екатеринбурга предложили «скинуться» на помощь китайцам

17.02.2020, 17:24, Новости дня

Обязаловки никакой нет, каждый сотрудник может сам решать: сколько давать и давать ли вообще деньги на приобретение медицинских масок для китайского города-побратима.

В администрация Екатеринбурга объявила сбор пожертвований для жителей китайского города Гуанчжоу. Чиновников мэрии попросили помочь с приобретением медицинских масок для защиты китайцев от коронавируса. Как сообщает Ura.ru, Гуанчжоу – побратим Екатеринбурга, поэтому здесь посчитали, что братскую помощь нужно оказать.

Деньги планируют собирать не только с сотрудников администрации города, но и среди работников районных администраций. При этом никакой обязаловки нет, кто сколько посчитает нужным, столько и внесет, заверили в мэрии участники утреннего совещания, на котором присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Инициировала сбор помощи на покупку медицинских масок вице-мэр Екатерина Куземка. Она как раз отвечает за международные связи. Впрочем, не все относятся с пониманием к проблеме. К примеру, в Нефтеюганске жильцы дома «настучали» на китайцев, которые арендуют квартиры по соседству. Медики приехали и принудительно отправили тех на карантин.