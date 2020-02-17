Меры по снижению ипотечных выплат поручил разработать премьер-министр Мишустин

17.02.2020, 17:24, Новости дня

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

13 февраля на заседании правительства Российской Федерации председатель правительства Михаил Мишустин поручил разработать план по уменьшению ипотечных выплат для россиян. Программу действий до 16 марта должны разработать и предоставить первый зампред правительства Андрей Белоусов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и вице-премьер Марат Хуснуллин. Ожидается, что в программе действий будут содержаться предложения по созданию упрощенного порядка рефинансирования ранее выданных кредитов по ипотеке.

Мишустин подчеркнул, что, по его мнению, ипотека в стране весьма дорогая, и призвал сделать её доступнее для россиян. По мнению премьер-министра, возможности для этого нужно искать в оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банковских учреждений, в пересмотре порядка кредитования застройщиков и снижения стоимости фондирования.

Ранее высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли о попытках снижения ипотечного процента по поручению президента Владимира Путина ниже 8 процентов годовых. Однако, этого показателя правительству Медведева достичь так и не удалось. В декабре 2019 года средняя процента ставка по ипотечным кредитам в России составила 9,66 процентов, что значительно больше, чем в Европе.



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