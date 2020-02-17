Житель Омска на спор обезглавил собутыльника

17.02.2020, 17:23, Новости дня

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему «не слабо» убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

14 февраля сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело обезглавленного 60-летнего мужчины в Омске в квартире по улице 3-я Железнодорожная.

По версии следователей местного СК, во время распития алкоголя ранее судимый за кражу 51-летний хозяин квартиры несколько раз ударил ножом своего собутыльника, а затем отчленил голову погибшего и безуспешно попытался скрыть следы убийства — его сдала сожительница, которая вызвала полицию. Подозреваемый в убийстве на допросе признался, что пытался доказать своей будущей жертве, что ему «не слабо» убить человека».



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