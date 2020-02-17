Родина-мать с лимоном и навозный жук: Сбербанк извинился за обидную рекламу

17.02.2020, 17:23, Новости дня

В пресс-службе сервиса заявили, что подрядчики на своей усмотрение разместили такой баннер, без согласования «СберМаркетом».

«СберМаркет» — сервис Сбербанка, занимающийся доставкой продуктов питания, вынужден был принести свои извинения жителям Волгограда за возмутившую их рекламу. Фото баннера на котором изображен главный символ города – монумент «Родина-мать» в «креативном виде», появился в соцсетях. Как сообщал ранее «Блокнот Волгоград» со ссылкой на местного блогера Алексея Ульянова, Родине-матери «всучили» в руки лимон, рядом поместили двух жирафов с пакетом продуктов и еще жука-навозника «приплели, снабдив все это надписью о доставке из «Ленты». Это глумление над скульптурой, возмутился Ульянов на своей странице в Facebook.

«Недалекие», глупые люди, так назвал агентству ТАСС креативщиков глава совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Александр Струков. Больше всего ветеранов возмутило то, что эта реклама появилась в преддверии 75-летия Победы, подчеркнул Струков.

Пресс-служба сервис «СберМаркет» опубликовала в Telegram-канале издания «Подъём» свои извинения. При этом здесь ссылались на то, что с сервисом реклама не была согласована, это стало инициативой подрядчиков.

«Содержание коллажа не соответствует рекламной политике и ценностям компании», — отметили в пресс-службе.

Впрочем, бедному памятнику не раз доставалось от недалеких людей. Так, к примеру, оппозиционер Алексей Навальный разместил во ВКонтакте фото скульптуры «Родина-мать», выкрасив лицо и руки в зеленый цвет. А в Ленинградской области на исполнителей тверка позвали плакатом «Родина-мать зовет танцевать».