Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

17.02.2020, 17:22, Новости дня

Кремль поставил перед регионами задачу создать атмосферу праздника в день голосования о поправках в Конституцию РФ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — рассказал один из собеседников издания. По его словам, речь может идти об организации буфетов на участках для голосования либо о различных культурных мероприятиях.

Как напоминает РБК, перед выборами президента России регионам также советовали проводить ярмарки, обустраивать игровые комнаты для детей и опрашивать население о проблемах в определенной местности.

Помимо этого, в регионах запустят информационную кампанию, призванную разъяснить гражданам важность предстоящего голосования, сказали два источника РБК. В случае их бездействия явка может составить 35−40%, добавил один из них.

Кроме того, перед вице-губернаторами поставили задачу максимально облегчить процесс голосования: россияне должны иметь возможность проголосовать там, где они находятся в данный момент, будь то вокзалы или аэропорты, либо, например, беспрепятственно пригласить членов избиркома с урной для голосования домой, отметил собеседник РБК.

Источник издания добавил, что в качестве основного варианта, когда могло бы состояться голосование по поправкам в Конституцию, Кремль рассматривает среду, 22 апреля.



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