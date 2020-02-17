«Пошла вон отсюда»: врач читал книжку и отказался помочь больному

17.02.2020, 17:22, Новости дня

В больнице Кургана доктор заявил, что не станет смотреть пациента, потому что он не его и послал матом возмущавшуюся дочь больного.

Возмущенная жительница Кургана Екатерина Шупик пожаловалась на врача городской больницы скорой помощи. Помимо того, что врач не только не захотел помочь ее отцу, которого она сопровождала, он еще и «послал» ее.

В качестве доказательства гражданкаразместила видеозапись конфликта, который произошел накануне, в паблике «ЧП Курган».

Сначала Шупик требовала от медработника помочь отцу. В ответ доктор категорично заявил, что это не его пациент. При этом врач держал в руках книжку, которая его явно интересовала больше, чем мучающийся больной.

Женщина не отставала и продолжала настаивать. И это вывело врача из себя. Он со словам: «Пошла вон отсюда!» вышел из кабинет.

Тогда Екатерина заявила, что он здесь больше работать не будет, а в ответ услышала мат.

В департаменте Минздрава области подтвердили изданию 45.Ru, что все инцидент имел место быть: врач нарушил профессиональную этику, так что будет уволен. А вот семье в Челябинской области вообще никак не удавалось вызвать к двухлетней дочке врача. Для вызова им пришлось набирать номер больницы 327 раз.