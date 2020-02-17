Xiaomi выпустила новинку Mi Outdoor Bluetooth Speaker по демократичной цене

17.02.2020, 17:21, Разное

Xiaomi Corporation выпустила новинку — портативную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker по демократичной цене. Стоимость Bluetooth-динамика с хорошей автономностью составляет 19,5 доллара.
Эксперты отметили, что приятный внешний вид устройства сходен с JBL Clip, однако приобрести его можно вдвое дешевле. Предполагается защищенность от влаги, а мощность динамика 5 Вт позволяет рассчитывать на громкость 115 Дб.

Ёмкость батареи составляет 2000 мАч и дает возможность бесперебойной работы в течение 20 часов после зарядки. Цветовое решение представлено только в черном исполнении. Информация была опубликована в Twitter-аккаунте вице-президента Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн.



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