Лига чемпионов. Расписание первых матчей 1/8 финала

17.02.2020, 17:18, Новости дня

18 февраля начнутся матчи плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала участвует 16 команд, всего будет сыграно 16 поединков. На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей.

18 февраля

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 22.00. Стадион: «Ванда Метрополитано». Трансляция: «Футбол 1»;

«Боруссия» (Дортмунд) – ПСЖ – 22.00. Стадион: «Зигналь Идуна Парк». Трансляция: «Футбол 2».

19 февраля

«Аталанта» – «Валенсия» – 22.00. Стадион: «Сан-Сиро». Трансляция: «Футбол 2»;

«Тоттенхэм» – «Лейпциг» – 22.00. Стадион: «Тоттенхэм Хотспур». Трансляция: «Футбол 1».

25 февраля

«Челси» – «Бавария» – 22.00. Стадион: «Стэмфорд Бридж»;

«Наполи» – «Барселона» – 22.00. Стадион: «Сан-Паоло».

26 февраля

«Лион» – «Ювентус» – 22.00. Стадион: «Парк Олимпик Лионне»;

«Реал» – «Манчестер Сити» – 22.00. Стадион: «Сантьяго Бернабеу».