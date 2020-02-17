Лига чемпионов. Расписание первых матчей 1/8 финала

17.02.2020, 17:18, Новости дня
18 февраля начнутся матчи плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала участвует 16 команд, всего будет сыграно 16 поединков. На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей.
18 февраля
«Атлетико» – «Ливерпуль» – 22.00. Стадион: «Ванда Метрополитано». Трансляция: «Футбол 1»;
«Боруссия» (Дортмунд) – ПСЖ – 22.00. Стадион: «Зигналь Идуна Парк». Трансляция: «Футбол 2».
19 февраля
«Аталанта» – «Валенсия» – 22.00. Стадион: «Сан-Сиро». Трансляция: «Футбол 2»;
«Тоттенхэм» – «Лейпциг» – 22.00. Стадион: «Тоттенхэм Хотспур». Трансляция: «Футбол 1».
25 февраля
«Челси» – «Бавария» – 22.00. Стадион: «Стэмфорд Бридж»;
«Наполи» – «Барселона» – 22.00. Стадион: «Сан-Паоло».
26 февраля
«Лион» – «Ювентус» – 22.00. Стадион: «Парк Олимпик Лионне»;
«Реал» – «Манчестер Сити» – 22.00. Стадион: «Сантьяго Бернабеу».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет