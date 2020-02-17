Украина будет договариваться с Ираном о компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ от имени пяти стран

17.02.2020, 17:18, Новости дня

Киев будет вести переговоры о размере компенсаций семьям погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране от имени Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, чьи граждане стали жертвами авиакатастрофы.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время общения с журналистами после закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752 в международном аэропорту «Борисполь», сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». 

«Сумма компенсации – сейчас мы пришли к следующему: Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли этой позиции. Будем защищать права наших людей в первую очередь, но также и тех, кто был с нами на одном рейсе», – сказал он. 

По словам Пристайко, переговоры ведутся не только о выплате компенсаций семьям погибших, но и компании МАУ за уничтоженый самолет. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших были граждане Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана, Украины и Ирана. 

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Лукашенко о разногласиях с РФ: Нас раком поставили по углеводородам, и плевать на все союзы

23.12 / ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

13.01 / Рухани заявил, что США ответственны за неспокойную обстановку в Иране

17.01 / Стало известно об освобождении боевиков из спецлагерей в Сирии

10.01 / Independent — глава Еврокомиссии призвала британскую молодёжь не мириться с брекситом

04.02 / Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

09.12 / Участника беспорядков 27 июля Малышевского приговорили к трем годам колонии

30.12 / Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ – замминистра юстиции

01.02 / Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

03.12 / Эксперты опровергли скорый конец «золотого века» сланцевой нефти в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика